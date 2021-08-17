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Арнор Сигурдссон: «Итальянский футбол отличается от российского»

19:16
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Новичок «Венеции» Арнор Сигурдссон прокомментировал переход в итальянский клуб из ЦСКА. Московский клуб отдал исландца в аренду на сезон.

«Я выбрал «Венецию», потому что получил много положительных отзывов об этом клубе. А серия А — одна из лучших лиг в мире. С нетерпением жду нового приключения. Надеюсь, смогу принести пользу клубу.

Итальянский футбол отличается от российского. В Италии более высокий темп игры, а также более плотная опека.

Моя травма? Это уже позади. Я в хорошей форме», — приводит слова Сигурдссона сайт журналиста Альфредо Педуллы.

В прошлом сезоне Сигурдссон провел 23 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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