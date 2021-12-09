Арнаутович: «В «Интере» меня интересовало все, кроме футбола»

Форвард «Болоньи» Марко Арнаутович вспомнил о периоде своего выступления в «Интере».

«В «Интере» я был мальчиком в Луна-парке. Большой контракт, чемпионы, все блестит. Я был счастлив каждый день. Для меня важно было выходить в город, жизнь вне футбола. Все, что угодно, кроме футбола», — цитирует Арнаутовича La Gazzetta dello Sport.

В составе «Интера» Арнаутович выступал с 2009 по 2010 год. Сейчас он играет за «Болонью». В этом сезоне игрок провел 14 матчей в серии А, забив 6 голов и сделав 1 результативную передачу.