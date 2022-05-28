Арнаутович попал в сферу интересов «Ювентуса»

Нападающий Марко Арнаутович может покинуть «Болонью» и перейти в «Ювентус», сообщает Сorriere dello Sport.

Туринский клуб ищет потенциального сменщика для Душана Влаховича, и 33-летний австриец рассматривается как один из кандидатов.

«Ювентус» связывался с окружением футболиста с целью выяснить возможные варианты развития событий. Отмечается, что «Болонья» выступает против продажи своего лучшего бомбардира.

В число претендентов на Арнаутовича также входят «Милан» и «Наполи».

За 33 матча в прошедшем сезоне чемпионата Италии 33-летний австриец забил 14 голов.