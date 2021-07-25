Арнаутович на следующей неделе подпишет контракт с «Болоньей»
20:30
Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович согласовал контракт с «Болоньей». 32-летний футболист заключит соглашение до 2024 года с зарплатой в 2,7 миллиона евро, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.
Арнаутович уже прилетел в Италию и на следующей неделе подпишет контракт.
Марко договорился с руководством китайского клуба «Шанхай СИПГ» о расторжении контракта и присоединится к «Болонье» на правах свободного агента.
В сезоне-2009/10 Арнаутович уже выступал в чемпионате Италии, защищая цвета миланского «Интера».
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