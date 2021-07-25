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Арнаутович на следующей неделе подпишет контракт с «Болоньей»

20:30
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Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович согласовал контракт с «Болоньей». 32-летний футболист заключит соглашение до 2024 года с зарплатой в 2,7 миллиона евро, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Арнаутович уже прилетел в Италию и на следующей неделе подпишет контракт.

Марко договорился с руководством китайского клуба «Шанхай СИПГ» о расторжении контракта и присоединится к «Болонье» на правах свободного агента.

В сезоне-2009/10 Арнаутович уже выступал в чемпионате Италии, защищая цвета миланского «Интера».

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Иван Шитик все материалы автора

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