Арнаутович на следующей неделе подпишет контракт с «Болоньей»

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович согласовал контракт с «Болоньей». 32-летний футболист заключит соглашение до 2024 года с зарплатой в 2,7 миллиона евро, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Арнаутович уже прилетел в Италию и на следующей неделе подпишет контракт.

Марко договорился с руководством китайского клуба «Шанхай СИПГ» о расторжении контракта и присоединится к «Болонье» на правах свободного агента.

В сезоне-2009/10 Арнаутович уже выступал в чемпионате Италии, защищая цвета миланского «Интера».