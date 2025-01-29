«Цена на Илича завышена». Мнение легендарного спортивного директора «Милана» Ариедо Брайды

Один из самых успешных спортивных директоров в истории итальянского футбола Ариедо Брайда прокомментировал «СЭ» возможный переход 23-летнего полузащитника Ивана Илича из «Торино» в «Спартак».

— В итальянских СМИ пишут, что «Торино» хочет получить за Илича около 20 миллионов евро, а «Спартак» якобы готов заплатить эти деньги. Если это действительно так, то могу поаплодировать хозяину туринского клуба, — сказал Брайда. — У каждого игрока есть своя цена — но не абстрактная, а конкретная в определенный период его карьеры. «Торино» покупал Ивана у «Вероны» за 17 миллионов евро, когда тот находился на взлете и от него ждали перехода на новый уровень. Сейчас же серб не выглядит футболистом, за которого платили такие деньги. Так что сделка — в случае, если она состоится на указанных выше условиях — станет для «Торино» успехом. Что касается «Спартака», то если он готов сегодня платить за Илича такие деньги, за московскую команду можно только порадоваться — значит, с финансами там все хорошо.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.