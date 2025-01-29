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Сегодня, 12:31

«Цена на Илича завышена». Мнение легендарного спортивного директора «Милана» Ариедо Брайды

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Один из самых успешных спортивных директоров в истории итальянского футбола Ариедо Брайда прокомментировал «СЭ» возможный переход 23-летнего полузащитника Ивана Илича из «Торино» в «Спартак».

— В итальянских СМИ пишут, что «Торино» хочет получить за Илича около 20 миллионов евро, а «Спартак» якобы готов заплатить эти деньги. Если это действительно так, то могу поаплодировать хозяину туринского клуба, — сказал Брайда. — У каждого игрока есть своя цена — но не абстрактная, а конкретная в определенный период его карьеры. «Торино» покупал Ивана у «Вероны» за 17 миллионов евро, когда тот находился на взлете и от него ждали перехода на новый уровень. Сейчас же серб не выглядит футболистом, за которого платили такие деньги. Так что сделка — в случае, если она состоится на указанных выше условиях — станет для «Торино» успехом. Что касается «Спартака», то если он готов сегодня платить за Илича такие деньги, за московскую команду можно только порадоваться — значит, с финансами там все хорошо.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
Арьедо Брайда
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«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 22 17 2 3 37-15 53
2
 Интер 21 15 5 1 55-18 50
3
 Аталанта 22 14 4 4 48-25 46
4
 Лацио 22 12 3 7 38-30 39
5
 Ювентус 22 8 13 1 35-19 37
6
 Фиорентина 21 10 6 5 35-22 36
7
 Милан 21 9 7 5 32-23 34
8
 Болонья 21 8 10 3 33-27 34
9
 Рома 22 8 6 8 33-28 30
10
 Дженоа 22 6 8 8 20-30 26
11
 Торино 22 6 8 8 23-26 26
12
 Удинезе 22 7 5 10 25-34 26
13
 Комо 22 5 7 10 27-36 22
14
 Эмполи 22 4 9 9 21-29 21
15
 Кальяри 22 5 6 11 23-36 21
16
 Лечче 22 5 5 12 15-40 20
17
 Верона 22 6 2 14 25-48 20
18
 Парма 22 4 8 10 28-39 20
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Парма – Лечче
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Удинезе – Венеция
 - : -
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Аталанта – Торино
 - : -
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 - : -
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Фиорентина – Дженоа
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