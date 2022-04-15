Арабский инвестиционный фонд ведет переговоры о покупке «Милана»

Арабский инвестиционный фонд Investcorp, который базируется в Бахрейне, планирует выкупить «Милан».

По информации Reuters, сделка по приобретению клуба серии А у нынешних владельцев Elliott Management Corporation близка к завершению.

Investcorp является глобальным менеджером по альтернативным инвестиционным продуктам для частных и институциональных клиентов. Компания управляет активами на сумму более 42 миллиардов долларов.

Американская фирма Elliott владеет «Миланом» с 2018 года.