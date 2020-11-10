Апелляция «Наполи» на техническое поражение в матче с «Ювентусом» отклонена
20:21
Апелляция «Наполи» на техническое поражение в матче 3-го тура серии А с «Ювентусом» была отклонена, сообщает La Gazzetta dello Sport.
4 октября неаполитанцы не смогли прибыть на матч с туринцами, так как им не дали допуск на вылет из-за ограничений по правилам медицинского протокола. В преддверии игры у «Наполи» два игрока сдали положительный результат на COVID-19.
Помимо непосредственно технического поражения с «Наполи» еще сняли одно очко.
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