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Апелляция «Наполи» на техническое поражение в матче с «Ювентусом» отклонена

20:21

Апелляция «Наполи» на техническое поражение в матче 3-го тура серии А с «Ювентусом» была отклонена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

4 октября неаполитанцы не смогли прибыть на матч с туринцами, так как им не дали допуск на вылет из-за ограничений по правилам медицинского протокола. В преддверии игры у «Наполи» два игрока сдали положительный результат на COVID-19.

Помимо непосредственно технического поражения с «Наполи» еще сняли одно очко.

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