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Конте может уйти из «Наполи»: «Мне нужно уважение, не могу жить надеждой на чудеса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Я счастлив в Неаполе, как и моя семья, потому что здесь солнечно, прекрасная еда, гостеприимные люди, но это моя личная жизнь, и я не могу просто довольствоваться этим.

Я беру на себя ответственность. Вы, журналисты, первые возлагаете ее на меня, говоря, что команда должна побеждать с Конте на тренерской скамейке. Поскольку вы возлагаете эту ответственность, я не хочу подводить болельщиков. Не могу жить надеждой на чудеса, а не планированием.

Я восхищаюсь президентом клуба (Аурелио Де Лаурентисом. — прим. «СЭ») и уважаю его. Он попросил меня помочь, я это делаю, но фанаты «Наполи» хотят побеждать. Если мы не будем выигрывать, они могут разозлиться. Я должен все просчитывать, я не дурак. Я принимаю большое давление, но мне нужно подходящее оружие для борьбы, иначе это будет резня, а я не хочу, чтобы меня убили.

Я поговорю с президентом, а после посмотрим. Доход от квалификации в Лигу чемпионов скоро поступит, продажа Кварацхелии помогла нам, но теперь мы должны четко поговорить. У меня хорошие отношения с Де Лаурентисом, но мне также нужно уважение», — приводит слова Конте Football Italia.

После 31 тура «Наполи» с 71 очком делит с «Интером» лидерство в турнирной таблице серии А. Конте возглавляет команду с лета 2024 года.

Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
6
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
7
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
16
 Парма 32 5 13 14 37-51 28
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
 Эмполи 33 4 13 16 26-52 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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19.04 16:00
Лечче – Комо
 0 : 3
19.04 19:00
Монца – Наполи
 0 : 1
19.04 21:45
Рома – Верона
 1 : 0
20.04 16:00
Эмполи – Венеция
 2 : 2
20.04 19:00
Болонья – Интер
 1 : 0
20.04 21:45
Милан – Аталанта
 0 : 1
21.04 13:30
Торино – Удинезе
 - : -
21.04 16:00
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 - : -
21.04 19:00
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