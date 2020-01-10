Антонио Конте: «Я звал Ибрагимовича в «Челси»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал, что пытался во время работы в «Челси» переманить нападающего Златана Ибрагимовича. 38-летний швед мог оказаться в «Челси» за год до перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси».

— Я очень рад, что сейчас Ибрагимович снова в Италии, приветствую его, — цитирует AFP Конте. — Он хорошо помнит момент, когда я пытался убедить его перейти в «Челси». Но он тогда восстанавливался после тяжелой травмы и не хотел принимать таких решений.