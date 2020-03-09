Антонио Конте: «Все остальные команды сейчас очень далеки от «Ювентуса»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии. Миланцы отстают от туринцев на девять очков, имея встречу в запасе.

— Это была очень сбалансированная встреча до гола, — приводит слова специалиста Football Italia. — Мы начали второй тайм намного лучше, чем они, но гол Рэмси изменил все, прежде всего, психологически. Это повысило их уверенность и ударило по нашей, от чего не смогли оправиться.

Разница между нами и «Ювентусом», если не считать игру с «Сампдорией», составляет шесть очков. Это два поражения, на «Сан-Сиро» и здесь. Мы говорим о «Ювентусе», который с каждым годом становился сильнее в течение восьми сезонов, добавляя в состав качественных игроков с большим опытом и трофеями за спиной.

Наш проект только начался семь месяцев назад, мы стараемся сделать все возможное с точки зрения усиления состава, но не можем сравниться с командой, которая доминировала в итальянском футболе в течение восьми лет. Должны строить проект кирпичик за кирпичиком, год за годом, чтобы достичь уровня «Ювентуса». Все остальные команды сейчас очень далеки от «Ювентуса».