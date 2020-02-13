Антонио Конте: «Стратегия «Наполи» на матч окупилась»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после поражения от «Наполи» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии (0:1) отметил, что оборонительная стратегия соперника окупилась.

— «Наполи» приехал сюда, чтобы сыграть в очень оборонительную игру, — цитирует Rai Sport Конте. — В некоторых случаях нам нужно быстрее перемещать мяч и искать моменты один на один. В любом случае, я поздравляю «Наполи», поскольку их стратегия явно окупилась.

Дерби забрало много энергии, как физической, так и психологической. Я сделал пять изменений с воскресного матча. «Наполи» обыграл «Ювентус», «Лацио» и «Ливерпуль» в этом сезоне, что означает, что у них есть качество. Я бы сказал, что после «Ювентуса» у «Наполи» самый впечатляющий состав в серии А.