Антонио Конте рассказал, какой клуб хотел бы возглавить

Итальянский тренер Антонио Конте перечислил клубы, которые бы хотел возглавить.

«Я разочарован уходом из «Ювентуса» после только трех лет. Однажды я бы хотел получить опыт в «Роме» или «Наполи». Но обычно я приступаю к работе только в конце сезона», — цитирует тренера Belve.

10 октября сообщалось, что 54-летний итальянец может возглавить «Наполи», если клуб решит уволить Руди Гарсию.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Он покинул лондонский клуб в марте. До этого специалист возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Интер» и «Челси».

Конте: «Когда я вернусь, остальным придется тяжело»