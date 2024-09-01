Конте: «Если бы нам удалось продать Осимхена, ситуация была бы лучше»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего Виктора Осимхена.

«Как вы все знаете, наша трансферная деятельность была заторможена из-за некоторых ситуаций. Если бы нам удалось продать Осимхена, ситуация была бы лучше, но то, что произошло, уже не изменить, и мы двигаемся дальше», — приводит слова Конте Football Italia.

25-летний нигериец был интересен «Аль-Ахли» и «Челси». Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Он провел за команду 133 матча, забил 76 голов и сделал 18 результативных передач.