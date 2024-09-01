Конте: «Наполи» мог бы сыграть с «Пармой» намного лучше»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал игру нападающего Ромелу Лукаку в 3-м туре серии А с «Пармой» (2:1). Лукаку забил в дебютном матче.

«Когда Лукаку забил гол, я сразу же сказал ребятам вернуться в полузащиту и быстро начать все сначала, потому что это был всего лишь ничейный счет, и нам нужно было продолжать. Мы могли бы сыграть намного лучше, если бы не пропустили гол, но мы взяли три очка, прекрасно понимая, что нам предстоит еще много работы», — приводит слова Конте Football Italia.

«Наполи» набрал 6 очков в 3 турах и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Парма» с 4 баллами находится на 9-й строчке.