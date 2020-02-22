Антонио Конте: «Проблема «Интера» в отсутствии сыгранности из-за прихода новых игроков»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал предстоящий матч 25-го тура чемпионата Италии против «Сампдории». Игра состоится 23 февраля в 22:45 (мск).

— Несмотря на то, что «Сампдория» проиграла свой последний матч с разгромом, матч в воскресенье будет трудным, — приводит слова специалиста пресс-служба клуба. — У них очень опытный тренер Клаудио Раньери. Сильная и здоровая команда. В их команде есть качественные и опытные игроки, такие как Квальярелла, которые из года в год удивляют своими выступлениями. Мы должны заполучить три очка, это точно.

Сейчас наша главная проблема — это отсутствие баланса и сыгранности в связи с приходом новых игроков, но это вопрос времени.

«Интер» занимает третью строчку таблицы серии А, набрав 54 очка в 24 матчах. Их соперник, «Сампдория», располагается на семнадцатой позиции с 23 баллами.