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Антонио Конте — о расизме: «За последние 3 года Италия стала намного хуже»

17:16

Главный тренер «Интера» Антонио Конте перед встречей чемпионата Италии против «Милана» сравнил проблему расизма в Англии и Италии.

— Расизм — очень острая проблема Италии, — цитирует Конте Football Italia. — За последние 3 года Италия стала намного хуже. Вся эта ситуация может научить следующее поколение ненавидеть и участвовать в насилии.

Я работал в Англии, так там даже за попытку расистского оскорбления могут посадить в тюрьму. В Италии болельщики ходят на стадион исключительно для оскорблений. Было бы замечательно видеть, как фанаты посещают игры, чтобы поддержать свою команду. Дети должны учиться правильным вещам, а не наблюдать за враждебной атмосферой.

Матч 4-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Интер» начнется 21 сентября в 21:45.

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