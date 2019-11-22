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Антонио Конте: «Лукаку является важным игроком для «Интера»

17:28
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о роли форварда Ромелу Лукаку в клубе.

— Лукаку является важным игроком для нас, то же самое относится и к Лаутаро Мартинесу, — цитирует Конте Football Italia. — У них обоих все хорошо, сказать больше нечего. Я очень счастлив и надеюсь, что они будут продолжать в том же духе.

Сенси, Политано, Гальярдини и Санчес по-прежнему травмированы. Сенси пропустил прошлый месяц, у него было несколько проблем, и мы пытаемся вернуть его в его лучшем состоянии.

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