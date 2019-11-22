Антонио Конте: «Лукаку является важным игроком для «Интера»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о роли форварда Ромелу Лукаку в клубе.

— Лукаку является важным игроком для нас, то же самое относится и к Лаутаро Мартинесу, — цитирует Конте Football Italia. — У них обоих все хорошо, сказать больше нечего. Я очень счастлив и надеюсь, что они будут продолжать в том же духе.