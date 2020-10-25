Главный тренер «Интера» Антонио Конте отметил прогресс нападающего команды, Ромелу Лукаку, под его руководством.

— Ромелу сильно изменился по сравнению с прошлым годом, — приводит Sky Sports слова Конте. — Я всегда говорил, что он — неограненный алмаз, с которым я хотел поработать. Лукаку много трудился, вы видите, как он теперь получает мяч, как двигается по полю. Он стал намного лучше.

В сезоне-2020/21 Лукаку провел за «Интер» 6 матчей, на его счету 7 голов.