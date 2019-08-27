Главный тренер «Интера» Антонио Конте после победы над «Лечче» (4:0) в первом туре чемпионата Италии отдал должное нападающим команды Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинесу.

— Лукаку вошел в мир «Интера» наилучшим образом, — цитирует Football Italia со ссылкой на DAZN итальянского специалиста. — Он добрый великан, всегда с улыбкой на лице. Он готов работать на команду и помогать другим.

Также хочу сказать, что Лаутаро Мартинес сыграл очень хорошо. Все заслуживают похвалы. Это была только первая игра, поэтому можем праздновать до полуночи, но с 00:01 должны начать думать о следующем матче.

Интер — Лечче

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