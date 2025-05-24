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24 мая 2025, 02:24

Конте: «Это был самый неожиданный, сложный и стимулирующий вызов в моей карьере»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу в серии А. Теперь он является одним из двух тренеров, которые выиграли чемпионство в Италии с тремя разными клубами.

«Это произошло снова, и это что-то замечательное. Когда мы добрались до стадиона, честно говоря, было трудно попасть внутрь, так как я не знаю, сколько там было людей. У меня была легкая мысль, что если мы подведем этих людей, это останется с нами надолго. Было нелегко, так как давление на нас было безумным, но мы сыграли наилучшим образом. Это был необычный сезон, и парни заслуживают похвалы за то, что снова захотели бросить себе вызов, особенно те, кто выиграл два года назад, а затем занял 10-е место в прошлом сезоне.

Это был, безусловно, самый неожиданный, сложный и стимулирующий вызов в моей карьере. Приехать в «Наполи» после 10-го места и попытаться вернуть все на круги своя, поскольку в прошлом сезоне все было довольно разгромлено, и убедить некоторых лучших игроков остаться», — цитирует Football Italia Конте.

«Наполи» в 38-м туре переиграл «Кальяри» (2:0) и стал чемпионом Италии-2024/25.

Фанаты &laquo;Наполи&raquo; празднуют чемпионство.Конте сделал «Наполи» чемпионом и вошел в историю. А у «Интера» еще будет финал Лиги чемпионов
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Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
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3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
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23.08 00:00 Болонья – Лацио - : -
23.08 00:00 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 00:00 Дженоа – Наполи - : -
23.08 00:00 Интер – Монца - : -
23.08 00:00 Парма – Кальяри - : -
23.08 00:00 Торино – Милан - : -
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