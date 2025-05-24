Конте: «Это был самый неожиданный, сложный и стимулирующий вызов в моей карьере»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу в серии А. Теперь он является одним из двух тренеров, которые выиграли чемпионство в Италии с тремя разными клубами.

«Это произошло снова, и это что-то замечательное. Когда мы добрались до стадиона, честно говоря, было трудно попасть внутрь, так как я не знаю, сколько там было людей. У меня была легкая мысль, что если мы подведем этих людей, это останется с нами надолго. Было нелегко, так как давление на нас было безумным, но мы сыграли наилучшим образом. Это был необычный сезон, и парни заслуживают похвалы за то, что снова захотели бросить себе вызов, особенно те, кто выиграл два года назад, а затем занял 10-е место в прошлом сезоне.

Это был, безусловно, самый неожиданный, сложный и стимулирующий вызов в моей карьере. Приехать в «Наполи» после 10-го места и попытаться вернуть все на круги своя, поскольку в прошлом сезоне все было довольно разгромлено, и убедить некоторых лучших игроков остаться», — цитирует Football Italia Конте.

«Наполи» в 38-м туре переиграл «Кальяри» (2:0) и стал чемпионом Италии-2024/25.