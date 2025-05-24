Конте: «Это был самый неожиданный, сложный и стимулирующий вызов в моей карьере»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу в серии А. Теперь он является одним из двух тренеров, которые выиграли чемпионство в Италии с тремя разными клубами.
«Это произошло снова, и это что-то замечательное. Когда мы добрались до стадиона, честно говоря, было трудно попасть внутрь, так как я не знаю, сколько там было людей. У меня была легкая мысль, что если мы подведем этих людей, это останется с нами надолго. Было нелегко, так как давление на нас было безумным, но мы сыграли наилучшим образом. Это был необычный сезон, и парни заслуживают похвалы за то, что снова захотели бросить себе вызов, особенно те, кто выиграл два года назад, а затем занял 10-е место в прошлом сезоне.
Это был, безусловно, самый неожиданный, сложный и стимулирующий вызов в моей карьере. Приехать в «Наполи» после 10-го места и попытаться вернуть все на круги своя, поскольку в прошлом сезоне все было довольно разгромлено, и убедить некоторых лучших игроков остаться», — цитирует Football Italia Конте.
«Наполи» в 38-м туре переиграл «Кальяри» (2:0) и стал чемпионом Италии-2024/25.
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1
|Интер
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2
|Наполи
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3
|Рома
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|0-0
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4
|Комо
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|0-0
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5
|Милан
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|0-0
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6
|Ювентус
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|0-0
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7
|Аталанта
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|0-0
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8
|Болонья
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|0-0
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9
|Лацио
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|0-0
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10
|Удинезе
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0-0
|0
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12
|Торино
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|0-0
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13
|Парма
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|0-0
|0
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14
|Кальяри
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|0-0
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15
|Фиорентина
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|0-0
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16
|Дженоа
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|0-0
|0
|23.08
|00:00
|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
|00:00
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
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|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
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