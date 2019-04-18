Антонио Конте: "Какую команду буду тренировать? До сих пор не знаю"

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте еще не решил, какую в будущем команду возглавит, информирует Goal.com.

– Кого я буду тренировать в следующем году? Я до сих пор не знаю, куда поеду, но обязательно выберу команду, у которой есть проект, который меня заинтересует, – цитирует Конте Goal.com.

Конте тренировал "Ювентус" с 2011 по 2014 год. С итальянским клубом трижды становился серии А и дважды обладателем Кубка Италии. С 2014 по 2016 год работал в сборной Италии​. В 2016-м подписал контракт с "Челси", где проработал до 2018-го. Вместе с лондонцами выиграл чемпионат и Кубок Англии.