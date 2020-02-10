Антонио Конте: «Это был особенный вечер для «Интера»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте похвалил свою команду за победу над «Миланом» (4:2) в 23-м туре чемпионата Италии.

— Это был особенный вечер, в этом нет сомнений — цитирует тренера Football Italia. — Первый тайм поставил нас в сложное положение. Вероятно, самое сложное в этом сезоне. Мы рисковали получить разгром. Вместо этого мы хорошо поработали, чтобы вернуть баланс, чтобы понять, где нам нужно прибавить, поверить в то, что мы делаем. Ребятам нужно отдать должное. Кроме результата, я счастлив, что они сопротивлялись неудачам и перевернули исход матча. Это значит, что они готовятся к чему-то действительно важному.

«Интер» набрал 43 очка и делит первое место с «Ювентусом». У «Милана» 32 очка и восьмое место.