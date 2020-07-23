Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Антонио Конте: «Бороться за второе место бессмысленно, это первое место для неудачников»

09:29

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о положении команды в чемпионате Италии.

За 3 тура до конца сезона-2019/20 «нерадзурри» занимают третье место, отставая от идущей второй «Аталанты» на 1 очко.

— Борьба за второе место? Второе место в моих глазах бессмысленно, — цитирует Goal.com Конте. — Это первое место для неудачников. Конечно, можно с этим смириться, но я этого делать не буду, и не хочу, чтобы мои футболисты смирились.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир