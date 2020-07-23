Антонио Конте: «Бороться за второе место бессмысленно, это первое место для неудачников»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о положении команды в чемпионате Италии.

За 3 тура до конца сезона-2019/20 «нерадзурри» занимают третье место, отставая от идущей второй «Аталанты» на 1 очко.

— Борьба за второе место? Второе место в моих глазах бессмысленно, — цитирует Goal.com Конте. — Это первое место для неудачников. Конечно, можно с этим смириться, но я этого делать не буду, и не хочу, чтобы мои футболисты смирились.