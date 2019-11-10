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Антонио Конте: «31 очко в 12 играх — хороший результат для «Интера»

10:13
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте в интервью Sky Sport Italia подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (2:1).

Миланская команда с 31 очком лидирует в турнирной таблице серии А, у «Ювентуса» 29 очков и игра в запасе.

— Мы сыграли очень, очень хорошо, чтобы не потерять наше терпение, сохранить веру и не потерять голову, — подчеркнул Конте. — Эти парни делают что-то действительно важное, так как 31 очко в 12 матчах — это хороший результат.

Я благодарю футболистов, так как они снова боролись и преодолели все сложности.

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