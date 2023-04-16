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Сегодня, 07:06

Кассано: «Для меня лучшая команда та, в которой играет Месси»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Экс-игрок сборной Италии и «Ромы» Антонио Кассано рассказал, какая команда ему нравится в Европе, а также лестно высказался в адрес главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолыю

«Для меня лучшая команда та, в которой играет Лионель Месси — лучший игрок в мире. Также в команде еще десять сильнейших игроков в мире. Самый красивый и постоянно развивающийся футбол — это футбол Хосепа Гвардиолы. Он гений. Он открыл в этом году Стоунза, как опорного полузащитника. Моуринью и Аллегри никогда и близко не сравнятся с Гвардиолой», — цитирует Кассано Marca.

В нынешнем сезоне аргентинский футболист «ПСЖ» Лионель Месси участвовал в 26 матчах в чемпионате Франции, в которых забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.

Антонио Кассано
Лионель Месси
Хосеп Гвардиола
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
12
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
13
 Сассуоло 29 10 7 12 37-43 37
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
16
 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
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 Верона 30 5 8 17 24-43 23
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 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 29 3 6 20 18-50 15
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14.04 19:30
Кремонезе – Эмполи
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14.04 21:45
Специя – Лацио
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Наполи – Верона
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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Филип Костич

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Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
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