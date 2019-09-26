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Антонио Кассано: «Если «Ювентус» делает ставку на Дибалу, то ничего не выиграет в этом сезоне»

18:18
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.

 — Я слышал, что кто-то называет Дибалу «феноменальным игроком» или «новым Лео Месси». Я же считаю, что он — просто хороший футболист. Но если «Ювентус» делает на него большую ставку, то ничего не выиграет в этом сезоне.

25-летний аргентинец провел в нынешнем сезоне 4 матча и отметился 1 голевой передачей.

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