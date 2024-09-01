Конте раскритиковал сроки трансферного окна: «Это абсурд»

Главный тренер «Наполи» Антони Конте раскритиковал сроки трансферного окна.

«Это абсурд. Приходится тренировать игроков, которые собираются уходить, и ждать игроков, с которыми ты никогда не работали и не знаешь, в каком состоянии они будут, когда приедут. Футбол постоянно развивается, но кто-то должен обратить внимание на это нелепое правило, которое вредит всем тренерам и клубам.

В матче с «Пармой» у нас на скамейке не было ни одного полузащитника, так как вчера Дженнаро Яккарино и Коли Сако ушли в аренду. Нам пришлось молиться, чтобы ничего не случилось с Лоботкой и Ангиссой. Надеюсь, в будущем все изменится, раз уж все готовы менять форматы и правила. Лукаку провел две тренировки, Нерес прибыл совсем недавно, и теперь мы постараемся максимально использовать перерыв. При этом Мактоминей и Гилмор появятся у нас только на следующей неделе, так что работать в таком ключе становится очень сложно», — приводит слова Конте Football Italia.

Летнее трансферное окно в Италии закрылось 31 августа.