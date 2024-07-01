Антимонопольное ведомство оштрафовало Итальянскую федерацию футбола на 4 миллиона евро

Итальянское антимонопольное ведомство (Antitrust) оштрафовало национальную федерацию футбола на сумму более 4 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением.

В федерации считают санкционную меру несправедливой и намерены оспаривать ее в суде по административных делам.

«Итальянская федерация футбола действует в полном соответствии своему мандату», — сообщает ТАСС со ссылкой на ответное заявление федерации.

С 1 июля 2015 года федерация исключает или ограничивает полномочия других профильных ассоциаций при организации молодежных и любительских соревнований.