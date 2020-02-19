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Анте Ребич: «Сестра прислала газету 2012 года, где говорилось, что Златан — мой любимый игрок»

13:27

Нападающий «Милана» Анте Ребич рассказал о том, как набрал хорошую форму после спада.

В последних семи матчах 26-летний хорват забил шесть голов.

— Наконец-то у меня появилась возможность регулярно играть и демонстрировать свои навыки, — приводит слова Ребича Dalmatinski. — К счастью, теперь все хорошо. Мне никогда не было так сложно играть в Италии по сравнению с Германией.

Всего несколько дней назад моя сестра прислала мне газету с 2012 года, где говорилось, что Златан — мой любимый игрок. Мне очень приятно играть с ним, видеть его мастерство и опыт. Он нам очень помогает.

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