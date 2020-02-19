Нападающий «Милана» Анте Ребич рассказал о том, как набрал хорошую форму после спада.

В последних семи матчах 26-летний хорват забил шесть голов.

— Наконец-то у меня появилась возможность регулярно играть и демонстрировать свои навыки, — приводит слова Ребича Dalmatinski. — К счастью, т еперь все хорошо. Мне никогда не было так сложно играть в Италии по сравнению с Германией.