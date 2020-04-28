Форвард «Милана» Анте Ребич, арендованный на два сезона у «Айнтрахта», поделился мнением о своем выступлении в клубе.

В текущем сезоне на счету 26-летний хорват провел 15 матчей в серии А, в которых забил 6 голов.

— У меня наконец-то была возможность сыграть несколько игр подряд, и я смог показать, на что я способен, — приводит слова Ребича La Gazzetta dello Sport . - Я максимально использовал этот момент. Я просто ждал, когда у меня появится возможность проявить себя в «Милане», и битва с «Удинезе» была для меня большим шансом.

Если честно, я всегда верил в себя. Пиоли дал мне возможность сыграть несколько игр подряд, и я постарался максимально использовать это.