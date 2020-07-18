Анте Ребич: «Не люблю игроков вроде Игуаина. С виду сильные, а на деле валяются на газоне по три минуты»

Нападающий «Милана» Анте Ребич обвинил полузащитника «Ювентуса» Федерико Бернардески и форварда «бьяконери» Гонсало Игуаина в симуляции.

— Существует два Анте Ребича: в обычной жизни я очень спокоен, застенчив, потому что мне не нравятся разговоры обо мне, — цитирует Goal.com Ребича. — На поле появляется другой Анте, который становится проблемой для всех. В матче против «Юве» я кое-что сказал Игуаину. Не люблю игроков вроде него, которые вроде бы большие и сильные, но во время матча валяются на газоне по три минуты, когда их едва касаются. То же самое касается Бернардески. Вот Ибрагимович постоянно много получает, но тут же встает и не ноет. Остальные же постоянно плачутся.