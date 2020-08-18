Ансальди продлит контракт с «Торино» по схеме «1+1»
17:29
Защитник Кристиан Ансальди договорился о новом контракте с «Торино». Соглашение рассчитано на один год, сообщает в Twitter журналист Никола Шира.
Также в контракте 33-летнего аргентинца будет прописана опция продления соглашения еще на один сезон.
Ансальди выступает в «Торино» с 2017 года. Сначала он играл в клубе на правах аренды, а потом туринцы выкупили права на защитника у «Интера».
В прошедшем сезоне Ансальди провел 32 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделав 7 голевых передач.
Напомним, что в Италию защитник переехал из России, где выступал за «Рубин» и «Зенит».
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