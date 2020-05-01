Анри вместо «Арсенала» мог перейти в «Удинезе»

Бывший нападающий «Удинезе» Марсиу Аморозу рассказал, что нападающий Тьерри Анри мог уйти в клуб из Удине. Француз забил три мяча в чемпионате Италии-1998/99 в составе «Ювентуса», а Аморозо с 22 голами стал лучшим бомбардиром турнира. По словам бразильца, был вариант его обмена, но сделка не состоялась. Анри отправился в «Арсенал», где стал капитаном, лидером атак и выиграл семь трофеев, включая два чемпионата Англии.

— Я очень горд своим результатом. Трудно добиться такого достижения с провинциальным клубом, — цитирует Sky Italia Аморозо. — В то время в серии A были лучшие игроки, отличные защитники. У нас был сильный клуб, благодаря чему я смог стать лучшим бомбардиром. Это было очень важно для моей карьеры.

У меня была возможность перейти в «Ювентус» в обмен на Анри, но он отказался. В итоге я остался в «Удинезе», а он уехал в «Арсенал».

На самом деле Аморозо ошибся: после победы в гонке бомбардиров серии A он покинул «Удинезе», перейдя в «Парму».