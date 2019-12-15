Анри посетил расположение «Болоньи» и встретился с президентом клуба. Он также владеет «Монреалем»
16:46
Главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри побывал на стадионе «Болоньи», сообщает Twitter итальянской команды.
Анри встретился с президентом Джои Сапуто, который владеет обеими командами. Известно, что клубы обмениваются игроками.
42-летний француз возглавил «Монреаль» в середине ноября. Соглашение с Анри рассчитано до 2022 года.
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