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Анри посетил расположение «Болоньи» и встретился с президентом клуба. Он также владеет «Монреалем»

16:46
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Главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри побывал на стадионе «Болоньи», сообщает Twitter итальянской команды.

Анри встретился с президентом Джои Сапуто, который владеет обеими командами. Известно, что клубы обмениваются игроками.

42-летний француз возглавил «Монреаль» в середине ноября. Соглашение с Анри рассчитано до 2022 года.

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