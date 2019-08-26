Анхель Корреа не тренировался с основой «Атлетико». Он близок к переходу в «Милан»

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа пропустил тренировку основной команды. 24-летний аргентинец занимался индивидуально, сообщает Marca.

«Атлетико» готовится оформить трансфер нападающего в «Милан». Сделка может быть закрыта в ближайшие 48 часов.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов заплатить за Корреа 42 миллиона евро и отдать 30 процентов от выручки с последующей продажи игрока.

Контракт форварда с «Атлетико» рассчитан до 2024 года. Он выступает за команду с 2015 года, провел 178 матчей, забил 30 мячей.