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Аньелли рассказал о своем будущем в «Ювентусе»

09:22
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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли в интервью La Republica 21 апреля прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба.

«Я покидаю «Ювентус»? Не знаю, откуда у вас такая информация. Подобные разговоры только прибавляют мне сил, заставляют больше улыбаться», — заявил Аньелли.

21 апреля появилась информация, что причиной возможного ухода Аньелли станет негативная реакция на создание Суперлиги.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм».

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