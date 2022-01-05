Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко вылечился от коронавируса.

«Я благодарю вас за поддержку, которую я получил в эти дни. В полдень получил результат теста, и он негативный. Так что я буду со своими ребятами в завтрашнем матче. Еще раз спасибо и вперед, «Дженоа»!» — написал Шевченко в сторис Instagram.

Сторис Андрея Шевченко. Фото Instagram

28 декабря стало известно, что Шевченко сдал положительный тест на коронавирус. Также заболел защитник команды Доменико Кришито.

Матч «Сассуоло» — «Дженоа» состоится 6 января в 18:30 по московскому времени.