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Андрей Шевченко вылечился от коронавируса

22:10
Сторис Андрея Шевченко. Фото Instagram
Сторис Андрея Шевченко. Фото Instagram
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко вылечился от коронавируса.

«Я благодарю вас за поддержку, которую я получил в эти дни. В полдень получил результат теста, и он негативный. Так что я буду со своими ребятами в завтрашнем матче. Еще раз спасибо и вперед, «Дженоа»!» — написал Шевченко в сторис Instagram.

Сторис Андрея Шевченко. Фото Instagram
Сторис Андрея Шевченко. Фото Instagram

28 декабря стало известно, что Шевченко сдал положительный тест на коронавирус. Также заболел защитник команды Доменико Кришито.

Матч «Сассуоло» — «Дженоа» состоится 6 января в 18:30 по московскому времени.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное