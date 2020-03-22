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Андрей Шевченко: «Украина поддерживает Италию в борьбе с коронавирусом»

09:02
Здание Городского совета Киева в цветах итальянского флага. Фото Twitter
Здание Городского совета Киева в цветах итальянского флага. Фото Twitter
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил поддержку Италии в борьбе с коронавирусом. Второй бомбардир в истории «Милана» опубликовал фотографию здания Городского совета Киева, подсвеченного цветами итальянского флага.

«Украина поддерживает Италию в борьбе с коронавирусом», — написал Шевченко в Twitter.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В Италии зафиксировано наибольшее количество смертей — 4825, больше, чем в Китае, где изначально произошла вспышка эпидемии.

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