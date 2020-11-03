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Андрей Шевченко: «Милан» может нацелиться на чемпионство»

14:05
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Бывший форвард «Милана»Андрей Шевченко поделился мнением о возможном чемпионстве команды в нынешнем сезоне.

– Конечно, они могут нацелиться на Скудетто, – приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport. – Очевидно, что чемпионство еще долгое, но Пиоли хорошо завершил прошлый сезон и еще лучше начал этот. В этом году главное – держаться на ногах. В чем разница, так это в настроении, которое вы поднимаете на поле.

«Милан» похож на оркестр. У каждого есть своя задача, и они хорошо ее выполняют, а Ибрагимович ими руководит.

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