Андрей Шевченко: «8 лет, проведенные в «Милане», приблизили меня к итальянцам»

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко рассказал о выступлении за итальянский клуб.

— Красный и черный, эти цвета всегда будут в моем сердце, — приводит слова Шевченко официальный Twitter «Милана». - Это цвета клуба, который дал мне так много и который сделал меня победителем Лиги чемпионов.

«Милан» следил за мной в течение двух лет до трансфера, популярность итальянского футбола в то время была просто огромной. Мне было 22 года, и я был готов к следующему шагу в моей карьере, чтобы испытать себя в самой сложной лиге, играть против лучших команд мира.

«Милан» — это мой второй дом, поэтому мои восемь лет, проведенные там, приблизили меня к итальянцам. Я буду помнить Италию за то, что я выиграл и чего добился, но прежде всего за мои отношения с итальянцами и их болельщиками, особенно из Милана.