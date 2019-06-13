Андреаццоли вновь покинул "Эмполи" после вылета

Главный тренер "Эмполи" Аурелио Андреаццоли расторг контракт с клубом, информирует официальный сайт тосканцев. Ранее сообщалось, что специалист возглавит "Дженоа".

65-летний тренер по ходу прошлого сезона был уволен, но затем руководство клуба вновь вернуло его на эту должность через полтора месяца. "Эмполи" не сумел сохранить место в серии А, заняв 18-ю позицию.

Андреаццоли пришел в "Эмполи" в декабре 2017 года и вывел команду в серию А.

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