Андреа Раноккиа: «Игра с «Ювентусом» — особая, хоть и не будет такой атмосферы без болельщиков»
10:11
Защитник «Интера» Андреа Раноккиа подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Лудогорца» (2:1), а также поделился ожиданиями от матча серии А против «Ювентуса».
— Мы не привыкли играть на пустом стадионе, тяжело постоянно концентрироваться на этом, — цитирует Раноккиа Sky Sport Italia. — Но мы вышли в следующий раунд, это важно.
Теперь мы ждем еще одну очень важную игру против «Ювентуса». Не знаю, будет ли отсутствие болельщиков иметь значение. В любом случае, это особая игра, хоть и не будет такой атмосферы.