Защитник «Интера» Андреа Раноккиа подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Лудогорца» (2:1), а также поделился ожиданиями от матча серии А против «Ювентуса».

— Мы не привыкли играть на пустом стадионе, тяжело постоянно концентрироваться на этом, — цитирует Раноккиа Sky Sport Italia. — Но мы вышли в следующий раунд, это важно.