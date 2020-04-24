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Андреа Пирло: «Я уже вел переговоры с некоторыми клубами, готов начинать тренерскую карьеру за границей»

12:28
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Бывший полузащитник «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло рассказал о своей готовности начать тренерскую карьеру.

— Я работал над получением лицензии, но сейчас из-за коронавируса процесс приостановился, — приводит Football Italia слова Пирло. — Должен получить ее в сентябре. Я уже вел переговоры с некоторыми клубами, так что посмотрим, что будет дальше. Я готов тренировать и за границей, не вижу тут проблемы, я же играл в «Нью-Йорк Сити». В общем, готов начинать карьеру где угодно. Не скажу, что скучаю по футболу, но готов к новому вызову. После 2 лет отдыха я понял, чего хочу.

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