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Андреа Пирло стал главным тренером «Ювентуса»

21:09
Андреа Пирло. Фото Reuters
Андреа Пирло. Фото Reuters
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Андреа Пирло назначен главным тренером «Ювентуса». 41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до 2022 года, сообщает сайт команды.

Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды «Ювентуса».

Пирло — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Италии, дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок страны.

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