Андреа Пирло считает, что через два года Криштиану Роналду уедет в МЛС

Чемпион мира в составе сборной Италии Андреа Пирло считает, что через пару лет лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду покинет клуб и отправится в МЛС.

– У него есть два или три года по контракту с "Ювентусом", затем, возможно, он переедет в США или другую страну, – цитирует Пирло Daily Mail. – Я был очень счастлив играть там. Это был важный опыт для меня, для моей семьи.

Он улучшает лигу, улучшает другие команды, это важно для страны. Надеюсь, что за Роналду последуют и другие громкие имена.

В завершившемся сезоне 34-летний португалец забил 28 голов и сделал 13 результативных передач в 41 матче. В составе "Ювентуса" он стал чемпионом Италии.