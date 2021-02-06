Андреа Пирло: «Мы готовились защищаться в матче с «Ромой»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сказал, что его команда готовилась к игре от обороны в матче серии А с «Ромой» (2:0).

«Мы готовились к матчу такого типа, — цитирует специалиста Football Italia 6 февраля. — Мы знали, что «Рома» играет в очень хороший футбол, поэтому мы были готовы отойти назад, защищаться и затем идти в контратаки. Мы хорошо предотвращали атаки «Ромы», а затем добились того, чего хотели.

Быть агрессивными и идти вперед против «Ромы» было непросто. Вместо этого мы сначала ждали их, а потом атаковали. Мы сделали то же самое, что делала «Рома» в предыдущем матче с нами. Это то, что должно быть в вашем арсенале, потому что вы не можете всегда играть агрессивно с высоким прессингом».

В составе «Юве» отличился Криштиану Роналду. Еще один мяч в свои ворота провел Роджер Ибаньес.