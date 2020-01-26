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Андреа Белотти: «Проиграть со счетом 0:7 при домашних трибунах — нечто унизительное»

15:09
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Нападающий «Торино» Андреа Белотти прокомментировал разгромное поражение от «Аталанты» (0:7) в 21-м туре чемпионата Италии. Туринцы заканчивали встречу вдевятером.

— Проиграть со счетом 0:7 при домашних трибунах — нечто унизительное, — цитирует форварда Sky Sports. — Определенно, это худший момент с тех пор, как я перешел сюда. Единственное, что мы должны сделать, так это извиниться за наше выступление, которое недостойно такого клуба.

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