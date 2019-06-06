Андреа Барцальи: "Гвардьола в "Ювентусе"? В приезд Роналду тоже никто не верил"

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи не исключил, что Хосеп Гвардьола возглавит туринскую команду. Тренер "Манчестер Сити" фигурирует в списке претендентов, по данным итальянских СМИ.

– Кажется, люди считают, что появление Сарри в "Ювентусе" – дело решенное, – цитирует A Bola Барцальи. – Но решение еще не принято. Называют много имен. Я лично не знаю, какова ситуация. Но слышал о Гвардьоле. Мне нравится помечтать об этом. Ведь в прошлом году никто не верил в приезд Криштиану Роналду. А мечты иногда сбываются. Давайте подождем.