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Андре Виллаш-Боаш: «Месси или Роналду? Я поддерживаю Криштиану»

12:08
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш считает, что судьба «Золотого мяча» определится в борьбе Лионеля Месси и Криштиану Роналду. При этом сам тренер поддерживает форварда «Ювентуса».

— Сложно выбрать, — цитирует Goal Виллаш-Боаша. — Я португалец, поэтому, конечно, больше поддерживаю Роналду. Криштиану рискнул, оставив лучшую команду в мире с максимальным набором титулов. Такой риск следует ценить. Играть в Италии и забивать голы сложно. А Месси остается в своем клубе. «Барселона» — топ-клуб. И Месси способен решать исходы матчей. Все же я больше поддерживаю Роналду. Хотя оба игрока невероятны. Это тяжелый выбор. «Золотой мяч» возьмет кто-то из них. Невероятно, что они играют в одно время. Нам повезло наблюдать за ними. Они инопланетяне.

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