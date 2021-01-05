Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Анчелотти верит в успех Пирло в «Ювентусе»

10:55
Теги:

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, что думает о наставнике «Ювентуса» Андреа Пирло.

«Я хорошо отношусь к Пирло и уверен, что у него все получится. Не всегда футболисты, которые были чемпионами, становятся великими тренерами. Но есть те, кому удается добиться успеха. Трудности в начале пути — это нормально. Не у всех получается сразу найти оптимальный состав», — цитирует Анчелотти Gianluca di Marzio Notizie di Calciomercato.

После 14 туров серии A «Ювентус» занимает 5-е место в турнирной таблице. 6 января туринский клуб встретится с «Миланом» в чемпионате Италии. Начало — в 22:45 по московскому времени.

«Ювентус» 41-летний Пирло возглавил летом 2020 года.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир